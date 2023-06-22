美國一名人夫每天都會帶愛妻便當上班，不少同事都知道他妻子的廚藝很好，未料這卻成為他的麻煩，一名大主管竟未經他的同意就擅自吃掉他的便當，且每周至少一次，雖然對方每次都會留下100美元（約新台幣3051元），但仍讓他感到很不舒服，不過網友卻點頭直呼：「賺到了！」

根據《鏡報》報導，美國一名31歲人夫在論壇《Reddit》上發文，透露妻子每天都會幫他做午餐便當，而且妻子的廚藝非常好，因此同事都相當羨慕，還說他能和妻子在一起真的非常幸運。然而妻子做的便當太好吃，在最近反而成為男子的困擾。

男子表示，不久前他在午餐時間打開公司冰箱，卻發現本該裝滿飯菜的便當盒變成一個空盒，上面還貼著一張便條紙，寫著「你的午餐我來付」，並附上100美元（約新台幣3051元），最後的落款則是公司的某位大主管。

男子原本以為這只是一次性事件，結果每周都會發生至少一次，讓他難以忍受卻不知如何是好，因為對方是公司最有權勢的人之一，而且他才剛入職沒多久，幾乎沒和大主管交談過，對方甚至可能都不知道他的名字，再加上每次經過大主管的辦公室，他看起來總是一副生氣的樣子，更讓男子不知所措。

妻子得知後，貼心表示願意做2份便當，男子雖然很感謝妻子的提議，但他認為這不能真正解決問題，於是上網求助其他網友，詢問大家：「我該如何和他談談又不會激怒到他？」

文章一出立刻引發網友熱議，不少人都認為妻子的建議很好，也有人提供其他方法，「你可以準備一個隔熱袋，把便當放在裡面，這樣你就不用再冰到冰箱」、「這是一種離奇的權力濫用，但我好喜歡有錢人總是做這種蠢事」；更有人大呼男子賺到了，「大主管給你100美元，你可以拿這筆錢去買更多更好的午餐」、「這是雙贏局面，你可以讓妻子準備2份便當，再把這筆錢和她平分」。