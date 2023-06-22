一代女皇武則天是正史中唯一承認的女皇帝，然而她辛苦打拚了一輩子，卻在臨死前放棄一生功績，主動下遺詔，表示自己要「去帝號、歸陵」，也就是去除原本皇帝的名號，重返皇后的身分，並和亡夫唐高宗李治合葬在乾陵，為何她會做出這個決定呢？大陸歷史教授于賡哲指出，武則天主動自降身分其實是個聰明的決定，不但能緩解眾人對她的仇恨，和高宗合葬也等於多了一層不被清算的保護傘。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，武則天在「神龍政變」後被逼退位，將帝位禪讓給兒子李顯，是為唐中宗，中宗登基後仍替武則天上尊號為「則天大聖皇帝」，但她在臨死之際，卻選擇下遺詔去掉帝號，稱為「則天大聖皇后」，並和亡夫唐高宗李治合葬在乾陵。

于賡哲認為，雖然史料上沒有記載，武則天去掉帝號是否為親自做的選擇，但從後續效益來說，這個舉動是正確的決定，因為古代君主最注重在歷史留下的形象，但當時武則天和中宗都無法肯定，後世對她會有怎麼樣的評價，在這種危險的情況下，若和高宗合葬，等於多了一層保護傘，畢竟再如何否定武則天的功績，也不可能否定高宗，更不能隨便刨墳掘屍，而且在臨死前自降身分，還能緩和眾人對她的仇恨。