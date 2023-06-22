泰國一名男子家中飼養的母牛，近日生下一隻詭異的「雙頭牛」，擁有4隻眼睛、2張嘴巴，雖然外表十分奇特，但男子不以為意，認為小牛是死胎，就將牠丟棄在水溝內，未料村長當晚做了一個神奇的夢，夢中的神祕男子不但給他報明牌，還暗示他要好好埋葬那隻「雙頭牛」。

根據泰媒報導，泰國52歲男子桑管（Sanguan Srigaew）日前發現，飼養的母牛卡杜（Kathok）即將分娩，於是急忙找來鄰居替卡杜助產，但小牛的頭一直卡在母牛體內出不來，眾人努力了一陣子後，在傍晚6點決定求助獸醫，卡杜才終於順利產下小牛。

未料這隻新生的小牛竟是「畸形」，身體雖然是正常牛隻的模樣，但卻擁有「雙頭」，因此也有4隻眼睛、4個耳朵和2張嘴巴，在場的人都嚇一大跳，不過桑管認為小牛是個死胎，就隨意把小牛丟棄在附近的水溝，並沒有把這件事情放在心上。

結果當天晚上，83歲村長錢迪（Chan Dee Kambai）夢見一名身穿白色西裝的男子，告訴他要在接下來的抽獎中購買59號彩券，還暗示他要找回那隻「雙頭牛」，並將牠好好埋葬。隔天乾迪告知桑管這個神奇的夢，他立刻把小牛屍體找回，並用白布將其包裹，還準備了祭祀用的鮮花、香和蠟燭，桑管更打算替牠蓋一座神龕，以示尊敬。

報導指出，乾迪是當地的重要耆老，牠不只做過一次類似的預知夢，以前他就曾憑藉夢境，預言一隻雙頭牛的誕生，因此當地人都十分敬重他。