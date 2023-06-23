日本一名女子分享自己參加婚禮的奇葩經驗，當時她應新娘要求在婚禮上表演才藝，之後新人提議續攤，沒想到眾人都喝到爛醉，畫面宛如「酒池肉林」，新郎竟丟下新娘先回到飯店休息，而新娘則是醉倒在另一名男賓客的腿上，讓她看了相當傻眼。

根據日媒《日刊ビジネス》報導，住在埼玉縣的30歲武田佳奈惠（化名），某次參加交情普通的朋友婚禮，當時還被拜託跳舞炒熱氣氛，她雖然不願意但還是答應了，提到「平時抽空練習跳舞，當天在近100名賓客面前表演，當時非常緊張，不過演出結果非常好，新人也都很滿意，但卻從未跟我說謝謝」。

佳奈惠提到，新娘的男性朋友比較多，其中有些人還曾與她談過戀愛，再加上新郎的友人，所以婚禮現場男性比例較高，婚禮結束後他們續了兩次攤，多數人都喝醉了，有些人甚至失控的大吼大叫，「現場像是酒池肉林，有人趁酒意和陌生人接吻，就連新娘也參與其中，畫面像是在地獄一樣」。

由於眾人都玩到很晚，錯過大眾運輸末班車，所幸新郎早有預備，已在附近訂了飯店，但他卻自己先回去，丟下新娘一個人，讓佳奈惠看了相當傻眼，而新娘醉倒在另一名男賓客的腿上，一邊自言自語「怎麼辦啦」，但男方過去曾與新娘約過會，讓她不禁直呼「這是我參加過最糟的婚禮」。