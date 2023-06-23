清朝慈禧太后是咸豐皇帝的嬪妃，在兒子清穆宗同治皇帝登基後，她開始垂簾聽政，成為清朝同治、光緒年間實際統治者，擁有權力後她過著奢侈的生活，甚至蓋了一間密室，作為美容的地方，裡面擺放各種美顏法寶，任何人都不能進入。

大陸北京師範大學第二附屬中學歷史教師紀連海提到，慈禧太后是一名愛美成痴的女性，她獨攬大權後設了一間密室，用於美容的地方，任何人都不能進入，違令者斬首，放有她收藏的美容秘方，據說密室盡頭左右兩面牆，還畫著100多個飛天仙女的畫像。

此外，密室內還擺了數個博古架，以及白玉打造的梳妝台，慈禧太后最寶貝的美容品是香體露，也就是美白丸，據說可以去皺淡斑，使肌膚變得嫩白，另一個是用於泡澡的烏金膏，慈禧太后會在密室內使用黃金澡盆洗浴，平時有空就會到密室美容。

清朝宮廷還有一種清潔秘方，也就是慈禧太后最喜歡的《玉容散》，成分為白丁香、鷹條白及鴿條白，指的是麻雀、雄鷹與鴿子的糞便，相傳具有消除暗沉、防皺的效果。不過大陸皮膚科醫師劉依森曾解釋，鳥屎主成分是尿素，現代不少保濕產品內確實含有尿素，能增加皮膚含水量，但直接使用鳥糞保養，恐怕會提高病毒傳播風險。