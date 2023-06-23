南非一名導遊日前開車帶遊客參觀禁獵區，目擊橋上一群狒狒正在曬太陽，未料距離橋不遠處出現獅群，狒狒們發現後趕緊跑到橋下，順利躲過獅子的攻擊，還悠哉地在橋下空間納涼，由於獅子無法往下鑽，待在原地無計可施。

根據《Latest Sightings》報導，馬拉馬拉禁獵區（Mala Mala Game Reserve）一名導遊博特斯（Mike Botes）日前開車帶遊客遊園，當時正在追蹤一群獅子，獅群突然往一條鐵橋跑去，橋上正好有數隻狒狒在曬太陽，牠們馬上就發現有危險靠近。

狒狒似乎自知跑不贏獅子，於是縱身一躍往橋下跳，並發出吼叫警告同伴，現場變得非常混亂，博特斯提到，「令我們驚訝的是，狒狒跳下橋後抓住欄杆，待在橋下的空間，認為獅子勾不到牠們，安心地待在原地，像是在獅子的眼皮子底下搗蛋」。

狒狒被獅群包圍後，其中一隻還跑上來查看，獅子發現後趕緊起身，但動作沒有狒狒靈活，只能放棄追逐，獅群沒過多久就自行離開。影片曝光後，不少網友大讚「狒狒和其他靈長類動物都很聰明，有時表現就像人類一樣」、「這座橋應該是狒狒保命地，底下正好有空間，其他動物根本過不去」、「面對獅子時，敏捷度是保命關鍵」。