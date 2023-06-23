大多數的人離職後，基本上會與前公司切割乾淨，雙方也不太會有往來。大陸一名網友提到，他離職1年後突收到前公司匯款，金額雖然不大，但匯了長達半年，他認為應該是搞錯了，趕緊向前公司人資確認，才知這筆錢是補發的獎金。

一名網友在社群平台《小紅書》提到，他在2022年1月就已離職，未料去年11月，帳戶卻多了一筆錢，而且匯款者是前公司，每個月都會定時匯入，時間長達半年，收到第一筆錢時，他就擔心是對方搞錯了，趕緊打電話向前公司的人資確認。

原PO表示，人資說這筆錢是公司當年取消的獎金，「因為公司帳上又有了一點錢，所以給大家多少補點，雖然才幾百塊（人民幣），但也是心意啊！」讓他聽了非常感動，直呼前公司很有良心，補發獎金也沒忘了離職老員工，如今他的加油錢算是前司贊助的。

此事在網路上引發關注，不少人表示羨慕，「我前公司老闆決定好發年終，不開心就隨意取消，你這間公司真的佛心」、「你的前東家真好，我離職後一直都沒收到該拿的獎金」，還有人分享類似經歷，「我也有過！6月就離職了，12月還收到年終，當時感覺自己賺了」、「我離職後沒刪掉前公司抽獎用的APP，沒想到年終剛好抽到我，人資還叫我回去領紅包」。