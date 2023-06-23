智利一名女顧客日前逛家具行，準備為住宅增添新用品，走到臥室展示區時，看到一張雙人床上竟出現流浪狗在試躺，牠不停地在床墊上翻滾，而家具行的工作人員發現後，也沒有驅趕流浪狗，讓人看了直呼暖心。

根據《The Dodo》報導，一名網友@camift日前到旁塔阿雷納斯（Punta Arenas）的家具行，沒想到逛至臥室展示區時，發現床墊上出現一隻狗，叼著枕頭跳上跳下，似乎把家具行當成遊樂場，當時有工作人員經過，見此狀也沒有驅趕狗狗。

原PO提到，這間家具行是寵物友善店家，飼主只要幫寵物繫牽繩，毛小孩就可以跟著入店，不過當時她遇到的狗並未戴項圈，附近也沒有發現牠的主人，推斷這隻狗應該是流浪犬，店家可能同情浪浪的遭遇，遇到惡劣天氣恐難以存活，破例讓牠待在店裡。

影片曝光後，累積120萬觀看次數，不少網友表示「狗狗看起來很開心，牠應該是第一次躺在床上」、「最佳試躺員，看到牠玩得這麼開心，感覺這張床一定很舒服」、「如果狗狗認可的話，那一定是最暢銷的床」、「床墊最好的廣告，我看了都想買」。