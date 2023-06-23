父母若不遵守承諾，對孩子的傷害非常大。國外一名女網友曾發文提到，10歲時她的父母離婚，監護權交給母親，但每兩周她會到父親家玩，當時爸爸承諾會存一筆大學基金給她，未料當她提及這筆錢時，才得知父親拿去辦再婚喜宴。

國外一名網友在Reddit提到，10歲時她的父母離婚，並不清楚分開的原因，母親最終拿到她的監護權，而父親則是有權探視女兒，當時她每兩周就會到爸爸家，但對方並未細心照顧她，只是一直顧著玩電動，平時也是叫外賣吃，兩人關係並不親密。

原PO提到，當她越來越大時，父親承諾幫她預留一筆大學基金，「他總是說如果我成績保持優異，在校表現出色，這筆錢就是我的，所以我從小就很努力」，她不只成績好，而且參加校內各項活動，也從未製造麻煩，是許多父母眼中的模範小孩。

原PO接著說，直到她大四那一年，她與父親談論到基金時，對方卻表示，他先前與新女友結婚時，就拿這筆基金出來花，但她聽了非常傻眼，所幸她的母親與繼父有預留一筆錢，才沒讓她剛畢業就有學貸壓力，父親對於此事也從未表示歉意。

原PO從此與父親關係疏遠，覺得自己像被當成傻子，她說「如果無法履行承諾，一開始為何要說？而且他一直認為，我無權得到這筆錢，甚至也不需要用它還學貸」，就算父親一直試圖與她和解，但原PO則回應「我無權得到你的錢，你也無權再和我建立關係。」