日本兵庫縣一名攝影師近日分享一張畢業照，只見25名師生都很有特色，有的人長髮披肩，有的留著爆炸頭，但仔細一看會發現，畢業照的師生竟是同一人，由攝影師親自扮演，他花了4個月才拍出來，不少網友看了直呼有趣。

根據日媒《まいどなニュース》報導，44歲攝影師渡邊圭祐近日分享一張名為「畢業」的照片，班導穿西裝與24名學生合拍畢業照，不過學生打扮都很有特色，有的人戴著墨鏡，看起來凶神惡煞，有的則是故意擠出雙下巴，而這25個人看似不同，但他們其實都是攝影師本人。

渡邊表示，2014年他在社群平台分享搞笑自拍照，幫助網友重振精神，讓他覺得很有意義，於是構思出一人拍畢業照的想法，為了讓每個角色看起來不太一樣，他前後減重8公斤，還多次上美容院變換造型，買了許多衣服、道具，趁清晨沒有人時，到公園架起三腳架拍攝，一共花了他4個月的時間。

渡邊為了讓畢業照看起來更真實，還製作出畢業紀念冊，擺放在他的個人展展示，每一個角色都有自己的名字及故事，他說「我盡我所能去做荒謬的事情，就是希望可以逗大家笑，回想這4個月的拍攝，我拍得每張照片都很不尋常，但卻非常有趣，即使過了很久，這張照片還是會讓人會心一笑」。