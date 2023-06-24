美國一名女子透露，男友自以為浪漫，假藉參加豪華派對為由，實際上精心策畫了一場「驚喜婚禮」，邀集了女方所有親友出席，但是她不滿被蒙在鼓裡，對於終身大事毫無發言權，氣得當場走人，留下錯愕的新郎和一眾賓客。

女子在美國知名論壇Reddit透露，與32歲的男友交往5年，雖然兩人曾討論結婚，但短期內並沒有舉辦婚禮的計劃，沒想到近日參加一場豪華派對時，突然被突襲，「當我走進大廳時，驚訝地看到所有的親友都聚集在一起，每個人爆出熱烈的掌聲，令我震驚、不知所措又百感交集。雖然我愛他，並夢想著在一起的未來，但沒有任何事前討論或同意就結婚，感覺像是違背信任一樣。」

女子表示，當下就將男友拉到一旁解釋，指出自己想在婚禮策畫過程中有發言權和決策權，同時為彼此的重要里程碑做好心理及情緒上的準備，但男友卻覺得這場「突襲婚禮」很浪漫，認為她應該會很感動才對。對於被「趕鴨子上架」，女子陷入艱難的抉擇中，最終仍鐵了心決定不繼續婚禮流程，同時也迎來賓客的失望和困惑，甚至認為她反應過度，破壞了原本應該很美好的時刻。

女子直言，自己還是深愛著男友，並且想和對方結婚，但也堅信「婚姻應該是一個共同的決定，要有開放的溝通與共享的期待」，如今兩人因此事產生裂痕，尤其是親友們認為，她就像個「渾蛋」一樣，浪費了一場完美的婚禮，讓她無奈發文詢問大家，自己的決定是不是錯了？

貼文一出，隨即掀起網友熱議，不少人支持原PO的決定，「一場沒有討論的婚禮？這對婚姻來說不是一個好的開始」、「婚姻是一種夥伴關係，不是突襲」、「這不是浪漫，這是控制欲」、「驚喜求婚是一回事，也是正確的浪漫之舉，但毫無預警就把整場婚禮丟給妳，這就太荒謬了」。