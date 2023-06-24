大陸四川成都22日晚間，突然出現不明飛行物劃破天際，幾秒後又消失無蹤，不少民眾目擊這幕神奇畫面全看傻眼，「成都UFO」一詞還一度衝上微博熱搜，不過天文學家認為，這個天外來客可能是火流星。

綜合陸媒報導，成都多位目擊者在端午節當天晚上集體見證一幕神奇景象，根據網路上瘋傳的影片可見，一道帶有綠白色的光束劃破天際，幾秒後又轉瞬消失，讓不少網友紛紛留言狂猜，很可能是外星人來了，「成都UFO」一詞還一度衝上微博熱搜第一，「世界終於要毀滅了」、「所以到底是個什麼？我這輩子有望看到外星文明嗎」、「不知道真假，但我相信有外星人」。

不過四川省天文科普學會副會長曾陽表示，這個天外來客可能是火流星，是進入大氣層後的太陽系小天體，由於體積較大且運行速度較快，因此發光強度相對於普通流星來說更大一些。曾陽解釋，普通流星能被人肉眼看到的時間往往只有不到1秒，但火流星能被人看到的時間長達2至3秒，也被稱為隕星；至於落在地面的物質，則是我們常說的隕石。

無獨有偶，6月10日成都也出現了一幕罕見奇景，一條白色光束猶如天空裂縫一樣，在漆黑的夜幕中格外顯眼，整個畫面持續了大約20～30分鐘，之後又毫無預警地突然「咻！」一下消失，讓拍攝民眾驚呼連連。