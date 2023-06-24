越南一名人妻近日抓包老公開車載情婦出遊，氣得在大馬路上攔車，還跟路人借安全帽砸爆擋風玻璃洩憤，甚至徒手撥開碎片，一旁圍觀路人擔心正宮的手受傷，更主動出借手套助攻，畫面曝光後引爆網友熱議。

綜合越媒報導，河內中區20日下午發生一起感情糾紛，根據網路上瘋傳的影片顯示，當時正宮撞見老公開車載小三出遊，不顧車流量龐大的情況下憤而上前攔車，對著車上的老公興師問罪，「你告訴我你去出差，這是出差嗎？開門！我叫你開門！」眼見老公和小三不為所動，女子又走到副駕駛座旁，指著小三破口大罵，要求兩人下車說明。

為了逼老公和小三下車，女子還跟路人借安全帽，使勁砸爆車窗及擋風玻璃，甚至不惜徒手撥開碎片，一旁圍觀民眾擔心女子的手受傷，更主動出借手套助攻。

當地警方也證實，當天下午抵達現場時，影片中的轎車和當事人都已經離開，事後也沒有收到任何相關報案，雖然尚無法確認是否為感情糾紛，但會持續追蹤，釐清案情。河內律師協會的阮文同律師則提醒，發現配偶外遇時，建議冷靜下來並採取適當且理性的做法，以免觸法。