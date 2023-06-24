美國加州聖伯納迪諾郡（San Bernardino）消防局過去曾接獲一起讓人哭笑不得的求助案件，報案內容指出，一名男姓飼主和家中飼養的德國牧羊犬及烏龜，被卡在洞裡無法脫身，好在消防員趕抵現場時，男子已經自行脫困，最終眾人費了一番功夫，烏龜和狗狗才平安獲救，影片曝光後網友全笑翻了，打趣笑說「烏龜的越獄計畫，最後以搞笑告終！」

聖伯納迪諾郡消防局過去曾在網路上分享一起奇葩案件，內容指出，當地一戶人家養了一隻重達70磅（約31公斤）的烏龜貢多拉（Godzilla），當時牠試圖從庭院的混擬土牆挖地道逃家；不料家中的德國牧羊犬泰勒（Taylor）竟然也拖著一條毯子鑽進洞裡湊熱鬧，結果把自己和烏龜雙雙纏住，受困在地道內。

好在狗狗急中生智，立刻吠叫吸引飼主注意，男主人聽到後也緊急鑽進地道內展開救援，只可惜最終也卡在地道動彈不得。女飼主眼看丈夫救援失敗，只好轉而撥打電話向消防局求助，好在救難人員抵達現場後，男主人已經自行脫困。

畫面中可見，消防員在地道六呎深的地方找到烏龜和狗狗後，小心翼翼地清除周遭泥土，想將牠們救出，但烏龜卡死在洞口不願移動，導致身後的狗狗也無法順利脫身，後來眾人突發奇想，用生菜將烏龜引誘出地道，這才解除一場虛驚。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「嚮往自由的烏龜遇到雷隊友」、「烏龜怎樣也沒想到，自己的越獄計畫竟然是以搞笑告終吧」、「連主人也卡住是什麼搞笑情節」。