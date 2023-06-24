不少清宮劇常演皇帝出入自由，隨時可以跑到後宮溜達，但清朝宮規非常多，皇帝根本不可能亂跑。清世祖順治皇帝即位後，就立下許多規定，例如皇帝在哪用膳、吃飯放多少油等，其實都有明確的規定，也不能與嬪妃待在同一個桌子用餐。

大陸北京師範大學第二附屬中學歷史教師紀連海提到，從順治皇帝開始，宮中就訂定許多規矩，歷任皇帝都必須遵守，宮規大於一切，例如吃飯放多少油、鹽，或是在哪裡用膳，都是有明確規定，皇帝平時都是一人在寢宮用餐，偶爾才會讓嬪妃過來。

紀連海表示，嬪妃來到皇帝寢宮後，並不能一起吃，而是要站在皇帝旁邊幫忙夾菜，有的電視劇還有「妃子叮嚀皇帝多吃一點」的橋段，這種「勸膳」的行為是大忌，同一道菜皇帝也只能吃3口，而皇帝邊吃邊想將菜賜哪位寵妃，這才是有可能發生的。

皇帝過年時行程也很多，忙著祭祀、接待大臣與外藩，大年夜才能與嬪妃一起用膳，但依舊是各吃各，皇帝自己獨立一桌，皇后則是坐皇帝左側桌子，其他妃子按照等級入坐左右兩側飯桌，而且年夜飯只有皇上、太后、皇后及嬪妃，皇子、阿哥和王爺都不能一起吃，與民間其樂融融氣氛差很多。