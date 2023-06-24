大陸一名男子去年應徵上機修工的職位，能力還獲得面試官肯定，未料上班沒幾天，公司突要求他參加長跑，當天氣溫近40℃，男子跑了兩三圈受不了，感覺快中暑而放棄，未料隔天上班時，竟被告知試用期不合格，讓他非常傻眼。

根據《新浪新聞》報導，劉姓男子去年6月18日至蘇州張家港一間機械零件公司面試，當時面試官安排他進行實際操作，例如操作電焊、氣割，他表現相當不錯，最終成功錄取，他還自費做了體檢，並將體檢合格報告交給公司，之後雙方簽訂書面勞動合約，劉男也通過安全教育考試，被安排到設備部門從事維修工作。

未料上班沒過幾天，劉男突被設備部主管要求參加長跑，他提到，當時有人員在旁監督並確保安全，但卻警告他「如果跑不了就立刻走人」，當時氣溫高達40℃，他跑了兩三圈、約800公尺左右，就覺得快中暑而停下來，沒有跑完全程，他也未將此事放心上，之後回到崗位繼續工作，未料隔天上班時，竟被告知試用期不合格。

公司解釋，根據公司的規章制度，新進員工須完成5公里30分鐘長跑，但劉男並未完成考核，不具吃苦耐勞的精神，才會以不符合錄用條件為由解雇。劉男對此非常不滿，於是告到法院，而蘇州中院審理認定，公司錄用劉男前並未告知需通過體能考核，以此解除勞動關係已違法，判須向劉男支付賠償金，共計7000多人民幣（約新台幣3萬元）。