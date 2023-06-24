不少主人會安排寵物做絕育手術，可以杜絕生育，也能避免相關疾病問題。大陸黑龍江一名飼主日前帶愛貓到動物醫院，進行節育手術，貓咪躺上手術台後，四肢被綁了起來，牠卻突然看向主人露出「求救眼神」，讓人有些不捨。

微博帳號「人間搞笑研究」近日提到，一名飼主帶愛貓做絕育手術，當貓躺到手術台上，就被獸醫師五花大綁，準備進行結紮，貓咪卻突然看向主人，眼眶裡似乎都是淚，好像在說「快救救我啊」，表情非常無助，現場畫面被拍下PO網，累積26萬觀看次數。

不少網友表示，「有點不人道，能不能給牠蒙上眼睛？牠看起來很害怕」、「拆蛋專家」、「絕望的眼神，這根本是酷刑，起碼先讓牠睡著，再進行絕育手術吧」，不過有人解釋，其實貓咪已經被麻醉了，只是眼睛沒闔起來，而獸醫正在擦拭貓咪的身體，牠看起來才會像在掙扎，頭不受控倒向主人那側。

而動物被節育後，有些還會記恨獸醫，大陸山西一名飼主帶愛犬做結紮，未料術後他們參加流浪犬公益活動，竟遇到當時動刀的獸醫師，愛犬原本性情溫格，未料一看到獸醫後開始瘋狂吠叫，情緒變得很激動，似乎認出對方是「奪蛋仇人」。