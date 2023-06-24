正所謂人不可貌相，民間臥虎藏龍之輩比比皆是，明朝一位傳奇船夫隨口出了一個上聯，讓狀元郎栽了跟斗，甚至直到臨終也沒能解出下聯，沒想到一直到400多年後，才偶然被一個工人對出。

根據《搜狐網》報導，明朝嘉靖年間一位飽讀詩書的狀元郎名叫羅洪先，前途無量的他，原以為進入朝堂之後能奉獻所學，卻發現官場烏煙瘴氣，不僅皇帝追求長生不老，導致國事耽擱，朝廷內部貪腐也極其嚴重，無奈之下便選擇辭官歸隱，過起閒雲野鶴的日子。

某天，羅洪先與友人們一起坐船渡河，閒暇之際為了打發時間，大家便開始吟詩作對，一旁的船夫也隨口說道，自己想到了一個對子，想請羅洪先指點一下，羅一聽立即答應，船夫便說出了上聯，「一孤舟，二客商，三四五六水手，扯起七八葉風帆，下九江，還有十里。」

這上聯雖然看似簡單，但羅洪先聽完後當場愣住，直到船靠岸後也沒能想出下聯，更意識到此次遇到了高人，陷入了深深的思考之中。這個對子，羅洪先想了數十年，即便到了61歲逝世那一刻也對不出下聯，成了他畢生遺憾。一直到400多年後，這副對聯才偶然被一名工人對出，內容為「十里運，九里香，八七六五號輪，雖走四三年舊道，只二日，勝似一年。」