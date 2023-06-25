大陸吉林一名孟姓男子日前開車跑山時意外和4隻東北虎狹路相逢，對方見到他不僅不閃躲，還成群佔據整個路面凶狠對峙，嚇得孟男緊急停車保持距離，好在虎群最後鑽入草叢離開，結束一場虛驚。專家則表示，這4隻東北虎同屬一個家庭，是媽媽帶著3個孩子在路上活動，園區去年也曾拍到類似畫面。

綜合陸媒報導，吉林省琿春市一名孟姓男子開車跑山時，突然在狹窄的山路上遇到4隻東北虎，畫面中可見，山路兩側都是茂密的樹叢，4隻東北虎原本在路上悠閒散步，但看到孟男驅車緩緩靠近時，立即瞪大眼睛狂盯著他的車輛動態，兩方對峙一段時間後，虎群才鑽進草叢中消失不見。

對此，國家林草局東北虎豹監察與研究中心副主任馮利民表示，影片拍攝地點位於東北虎豹國家公園區域內，至於畫面中出現的4隻東北虎則同屬一個家庭，是媽媽帶著3個小孩在路上活動，園區去年也曾拍攝到東北虎一家四口在附近出沒。

馮利民說，3隻東北虎幼崽2022年出生，如今約莫1歲左右，而正常情況下，幼虎會跟隨著母親直到1歲半至2歲，才會各自離開母親，尋找屬於自己的領地生活。