國外一名女子在學生時代受3名女同學霸凌，時間長達10多年，好不容易擺脫這些人，卻又在最近得知他們大學畢業、準備找工作，女子吞不下這口氣，於是在個人臉書PO出長文，記錄女同學們的惡行惡狀，結果竟被相關行業人士看到，讓霸凌女求職無門。

根據《Boredpanda》報導，國外一名女網友在論壇《Reddit》爆料，稱有3名女子在學生時期霸凌她長達10多年，「她們不遺餘力地讓我的生活變得悲慘，導致我每周不得不逃課幾天，因為我實在太害怕她們了。」儘管原PO已經脫離這3名女生3年了，仍擺脫不了心理陰影，至今還在接受心理治療，克服因霸凌而產生的焦慮症與憂鬱症。

其中2名霸凌者凱蒂（Katie）和貝琪（Becky）最近順利拿到大學學位，科系分別為動物護理和心理健康護理，讓原PO感到憤怒又擔心，於是她在個人臉書PO出一篇長文，記錄凱蒂和貝琪曾對她做出的惡劣行為，像是把原PO手機扔進水槽，評論原PO的體重、眼鏡、歪掉的牙齒和家庭，還會跟著原PO回家，趁機把她推到馬路上，或是在上課時間拿鋼筆和鉛筆刺傷原PO的手臂等。

原PO在貼文中不但標記了凱蒂和貝琪，還多次提及她們的名字，並將這篇貼文置頂，很多人看到都留言批評她「小氣」，但原PO並不在乎。貼文發布沒幾天，貝琪突然私訊道歉，把過去的行為歸咎於年輕和不成熟，經過那幾年後她已經成長為更好的人，同時詢問原PO是否能把貼文刪除。

正當原PO心軟打算刪除時，卻發現貝琪真正的意圖，原PO指出，在她的國家，雇主會把社群平台當作求職者個性、待人處事的參考，有一名匿名人士寄信給她，詢問是否能將文章截圖，交給相關行業人士參考，這樣一來貝琪就算再努力面試，也永遠不可能在心理健康護理領域找到工作，讓原PO感到十分開心。

文章一出立刻引發熱議，網友們紛紛留言，「我也收過一個學生時期曾霸凌我的人給我發來道歉訊息，原因是她的兒子在學校被欺負了，讓她感到很痛苦。令人遺憾的是，很多人都要等到自己受到類似的傷害，才願意改變態度」、「道歉不能消除永久性傷害，加害者努力成為一個『更好的人』對受害者來說毫無意義，霸凌行為已經在受害者的成長過程中根深蒂固，並為他帶來終生的痛苦」。