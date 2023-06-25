海豹擁有瓦斯桶般的圓滾滾身材，給人軟萌可愛的印象，事實上牠們還很善良，近日有段影片在網路上瘋傳，畫面中的海豹誤以為潛水員溺水，發現自己勢單力薄，竟呼朋引伴將人拖出水面，暖心畫面感動無數網友。

根據影片顯示，當時一名潛水員全副武裝深入海底，沒想到有隻海豹發現後，誤以為對方溺水了，立即上前關切，並且抱住他的手臂，似乎是在出力，試圖將人拖離水面。不久後海豹發現自己力氣不足，竟將同伴全召喚過來，並且將潛水員團團包圍，最終費盡九牛二虎之力，聯手將潛水員帶往水面。

感受到海豹擔憂的潛水員為了不辜負好意，最終決定跟著海豹浮出水面，海豹臨別前甚至將頭部靠近他的潛水鏡，似乎是在表達親密的情感，暖心過程全被拍了下來。

影片曝光後融化無數網友，紛紛留言直呼「海豹應該是看到泡泡，才會誤以為缺氧」、「好感動喔，覺得這個世界充滿愛」；不過也有網友曝光人性黑暗面，坦言有些不肖人士會假裝溺水，接著獵殺海豹，「這是真的，海豹救援人類的事經常發生，但獵殺海豹的獵人會利用這些行為去攻擊」、「結果事實是，人類為了取海豹油，會假裝凍死在岸上，再藉機獵殺好奇靠過來的海豹」。