緣分真奇妙！美國一名女子在籌備婚禮的過程中，翻閱小時候的相簿，驚見準婆婆和仍是女嬰的自己合照，兩家人才終於得知，原來當初女子母親分娩時，因妊娠併發症可能胎死腹中，是當時擔任護理師的準婆婆在一旁穩定母親的情緒，發揮了重要作用，讓女子得以平安出生，奇妙的緣分讓兩家人都震驚不已。

I delivered a ‘miracle’ baby 22 years ago — now she’s my daughter-in-law https://t.co/qeKGhIzrn1 pic.twitter.com/zWuDoLHzcP — New York Post (@nypost) June 23, 2023

根據《紐約郵報》報導，美國22歲女子凱爾希（Kelsey Poll）和未婚夫泰勒（Tyler West）在一間銀行相識，並在交往一陣子後決定訂婚。凱爾希透露她和準婆婆瑪麗安（Mary Ann West）第一次見面時就有一種熟悉感，但一直想不起來對方是誰，直到她在籌備婚禮期間翻閱小時候的相簿，才驚覺早在出生那天就見過對方，且準婆婆還救了她一命。

22年前，瑪麗安在醫院擔任護理師，一名患有罕見妊娠併發症「帆狀臍帶（velamentous cord insertion）」的孕婦即將分娩，這種併發症是指胎兒的臍帶未正常連接在胎盤上，嚴重可能導致胎死腹中，所幸院方及時發現，並在分娩過程中不斷安撫孕婦情緒，最終有驚無險，女嬰順利誕生，而她就是凱爾希，瑪麗安則是當時幫忙接生的護理師之一。

在凱爾希翻閱的相簿中，保存著一張瑪麗安幫剛出生的凱爾希印腳印的照片，奇妙的緣分讓兩家人都感到驚訝不已，泰勒興奮表示一切都是「命中注定」，瑪麗安也說，她至今仍對凱爾希出生的那天印象深刻，「因為我在這天之前或之後，都沒有經歷過如此棘手的分娩，她真的是一個奇蹟。」瑪麗安從未想過會再見到當初那個女嬰，沒想到22年後她們又因緣分而相遇。

凱爾希和泰勒上個月在眾親友的祝福下舉辦婚禮，兩家人成為一家人，凱爾希表示，知道這段故事之後，更加堅定她要跟泰勒在一起的決心，「也讓我感覺我跟他的媽媽和其他家人更親近了。」