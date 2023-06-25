端午連假不少家庭都會買粽子來吃，不過大陸雲南一間店近日被拍到，店員竟在蹲式馬桶裡刷洗粽葉，讓網友大呼噁心，引發爭議後老闆出面喊冤，稱他是販售「衛浴用品」的店家，粽葉也是要自己包來吃的，更怒嗆影片中的馬桶水「比你家洗菜盆還乾淨」。

綜合陸媒報導，雲南昆明一間店家被指控「用馬桶刷洗粽葉」，從網路上流傳的影片可以看到，一名女子彎著腰正在刷洗粽葉，然而她清洗的容器竟是蹲式馬桶，整張粽葉緊緊貼合內壁，讓人看了相當不舒服，網友們也紛紛批評這樣的行為相當不衛生。

不過仔細觀察就會發現，這個蹲式馬桶僅是「展示品」，因為現場排列的一整排的蹲式馬桶，彼此間隔很近，也沒有用隔板和門擋住，和大眾印象中的廁所相差甚遠。而老闆蔡先生也出面澄清，表示他的店是販售「衛浴用品」而不是食品，且馬桶裡使用的水為清水，並未連接下水道，「馬桶水」甚至比一般家庭的洗菜盆都還要乾淨，蔡先生也強調，粽葉洗完後包的粽子他也會吃，「我不需要管網友，我做我自己的，理解不了我的，我也不願去解釋。」

新聞曝光後引發網友熱烈討論，「雖然是沒用過的，但想想這是用來大小便的，心裡那關就過不去了」、「賣衛浴用品的店可以理解，但還是會感到不舒服」、「這沒用過應該挺乾淨的吧，就是看著會聯想到不乾淨的東西」、「重點是人家自己吃啊，有些網友怎麼還幫老闆著急呢？」、「擺著賣的樣品又不是廁所，確實乾淨的，不乾淨的是人心」。