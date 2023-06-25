身為食物鏈頂端的猛禽，貓頭鷹卻有著貓咪般傲嬌的個性和呆萌外表，因此擄獲不少人的心，部分品種甚至被作為家庭寵物飼養，不過覆蓋在羽毛底下的耳朵構造，卻鮮少有人看過。近日就有人分享貓頭鷹耳朵的真實模樣，一翻開就能直接看到眼睛的衝擊畫面，與貓頭鷹原本的軟萌形象反差極大，讓不少網友看了錯愕直呼「所以我從耳朵看到的是眼睛？」

根據網路上瘋傳的影片所示，一名專業人員將手套穿戴整齊後，接著把小貓頭鷹頭部的側邊羽毛撥開，讓牠的耳朵在鏡頭下能夠一覽無遺，只見貓頭鷹的耳洞意外地大，可以直接看到內部灰色柱狀構造的內側眼睛。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「可以透視體內好可怕」、「起雞皮疙瘩了」、「有些事還是不知道比較好」、「人生第一次覺得貓頭鷹不可愛了」。

事實上貓頭鷹的眼內呈圓柱狀，而非球狀，加上眼睛周圍有很堅硬的鞏膜環支撐，所以眼睛並不能自由地朝不同方向轉動；也因為要彌補這個盲點，貓頭鷹擁有靈活的頸部，其頭部可旋轉高達270度。另外，貓頭鷹除了夜視力強，因為耳朵的構造，聽力也非同小可，可以根據兩耳聽到聲音的時差，精準判斷獵物所在的方位。