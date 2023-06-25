印度一名男子從小肚子就比別人大，而且還會隨著年紀增長，20多歲時他已經像個懷胎九月的孕婦，經常被鄰居和同儕嘲笑，但男子因為家境貧窮，不願去看醫生，直到某天他工作到暈倒，才被強制送醫，起初醫生以為他肚子裡的只是腫瘤，未料開刀後才發現，那其實是他的「雙胞胎兄弟」。

#Nagpur man Sanju Bhagat, who looked pregnant due to his huge belly, & actually had his twin sibling living inside him for 36 years, suffered from ' #fetusinfetu . Though a rare condition, he is not the only one#Maharashtrahttps://t.co/ZUVrmf3wLM — Firstpost (@firstpost) June 23, 2023

綜合外媒報導，印度男子巴加特（Sanju Bhagat）出生於納格浦（Nagpur），從小肚子就有些突出，不過並不明顯，然而隨著他長大，肚子也跟著越來越大，直到20多歲時，他的肚子已經脹大到誇張的地步，看起來就像是懷胎九個月，奇特的外型讓巴加特遭受鄰居和同儕的嘲笑，還給他取了「孕婦」的綽號。

然而巴加特家境貧窮，10多歲時為了維持家計，不得不到農場工作，所以就算擁有異常的「啤酒肚」，他也沒打算要看醫生，害怕浪費錢，即使肚子大到背痛難忍、呼吸困難，還要面對眾人的嘲笑，他也依舊咬牙工作；直到36歲那年，腫脹的肚子壓迫到巴加特的橫膈膜，導致他呼吸一度暫停、當場暈倒，才被強制送往孟買一間醫院。

當天的值班醫生梅塔（Ajay Mehta）一看到巴加特，就判定他的肚子裡長了腫瘤，由於情況危急，便立刻替巴加特安排手術，準備切除腫瘤，未料當梅塔切開巴加特的胃部，就流出大量不明液體，他試著把手伸進去，卻觸摸到類似人類的骨頭。

梅塔仔細觀察才驚覺，巴加特胃裡的不是腫瘤，而是一個巨大的肉團，它由多個人體部位組成，包含頭髮、帶牙齒的下巴、長指甲的手、大腿以及生殖器等等，驚人的發現讓在場的醫護人員都嚇壞了，梅塔表示：「我們感到困惑和驚訝，讓我更驚恐的是，我甚至可以和這個『肉團』握手。」

冷靜過後，梅塔意識到這是罕見的先天性異常「胎中胎（fetus in fetu）」，也就是雙胞胎中的一人生長在另一人的體內，形成寄生關係，估計每50萬名新生兒中才有1名患有該異常狀況。由此可知，巴加特胃裡的肉團就是他的雙胞胎兄弟，如果再不取出，它就會繼續吸收營養生長，遲早對巴加特造成生命威脅。

手術過後，巴加特的雙胞胎兄弟被順利取出，它重達4公斤，光頭髮就有1公斤重，不過巴加特對於這名兄弟沒有任何情感，他恢復健康後完全不想知道手術細節，也沒興趣見兄弟最後一眼，只希望能盡快回到工作崗位，恢復正常的生活。