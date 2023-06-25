國外一名女網友懷孕8個月時，某天坐在沙發上休息，愛犬突然湊過來，趴在她的肚子上撒嬌、討摸，未料腹中胎兒突然胎動，讓狗狗嚇一大跳，但隨即反應過來是主人懷孕了，急忙把頭貼回去，輕輕地蹭著肚皮，似乎在安撫胎兒的情緒，讓主人看了感動不已。

根據外媒報導，國外女網友莉茲（Liz Lovery）養了一隻黃金獵犬溫妮（Winnie），日前她分享了一段與溫妮的溫馨互動。影片拍攝當時，莉茲懷孕8個月，正坐在沙發上休息，愛犬溫妮也湊過來，趴在她的肚子上討摸，正當撒嬌到一半，莉茲的肚皮突然傳來胎動，溫妮先是嚇了一跳，把頭抬起來，幾秒後牠就意識到莉茲懷孕了，於是把頭趴回肚子上，還輕輕地蹭著莉茲的肚皮，像是在安撫胎兒，並用十分溫柔的眼神望著心愛的主人。

下秒鏡頭切換，溫妮一手搭在莉茲的肩膀上，低下頭繼續討摸，莉茲對於溫妮發現她懷孕時的反應十分感動，不但親吻了好幾次溫妮的額頭，還和牠頭抵著頭，享受這段溫馨的人寵相處時光。

影片曝光後，許多網友都被溫妮給融化了，紛紛留言，「天啊！狗真的是最棒的」、「溫妮是如此珍貴，要好好照顧牠」、「上輩子到底做了多少好事才能養狗，牠們根本就是天使」、「明明是可愛溫馨的影片，為什麼我哭了」、「狗狗的愛是無法測量的」、「我的狗從我懷孕初期就知道我懷孕了，牠幾乎不會離開我的身邊，甚至會在浴室門口等我」。