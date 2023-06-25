二戰期間，美軍及日軍在沖繩投放20萬噸砲彈，雖然日本自衛隊已加緊清理，但仍然有不少啞彈殘留在地下或海中，讓當地居民人心惶惶。近日就有一位日本網友透露，在海邊散步時疑似踩到不明物體，擔心是未爆彈，不僅立即上網求救，還僵在原地長達2.5小時，直到警方趕抵現場，才發現是虛驚一場。

近日一名日本網友分享自己前往沖繩旅遊時，在海邊散步所發生的驚魂事件，內容提到，當時自己踩到了一個不明物體，突如其來的「喀嚓」聲響，讓他懷疑是未爆地雷，當下先試著撥開腳下的沙子，但遲遲挖不到深處。

不敢輕舉妄動的他，當下不知該如何是好，只能上網發文求救，網友們看到後紛紛為其處境捏一把冷汗，除了要他不要再亂挖之外，也叫他立刻報警，但因為位處偏遠，等到警察找到原PO時，他已經僵在原地長達2.5小時。好在眾人合力將原PO腳邊的沙子慢慢挖開後，發現其實是不明的金屬盤疊在一起，才會發出「喀嚓」聲響，一切都是烏龍一場。

消息一出，不少網友鬆了一口氣，但也有人質疑原PO是在炒話題，對此原PO無奈表示，福岡縣海邊今年2月才被人發現反坦克地雷，自己踩到不明物體的當下，誰也不能保證只是虛驚一場，並呼籲大家日後若遇到這種事，還是要謹慎以對。

事實上，日本沖繩縣那霸市古島地區的那霸市立醫院，5月進行改建工程時，就曾在腹地內發現一枚重約35公斤的美製5吋艦砲未爆彈，包括醫護人員及住院患者總計約600人被緊急疏散至安全場所，當局最終花費30分鐘順利拆除。