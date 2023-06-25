度假勝地的海景房在假日時總是一間難求，不過大陸現在正夯的是一晚要價人民幣8888元（近新台幣4萬）的「豬景房」，房間與豬圈僅隔著一片玻璃，就能近距離觀賞豬隻的吃喝拉撒睡，影片曝光後隨即掀起熱議。

綜合陸網報導，有業者為了推動鄉村振興，提供奇特的住宿體驗，遊客花費人民幣8888元（近新台幣4萬）就可以入住「豪華豬景房」，由於房間緊鄰豬圈，只要隔著玻璃就能與豬為伍，看著大豬、小豬一起吃喝拉撒睡。除此之外，隔天退房時，遊客還能獲得一頭豬，或是一年的快遞豬肉。以一頭豬最多能產100多斤肉，市值約人民幣6000多元（逾新台幣2.6萬），算下來實際房費2000多元（約新台幣1萬），住一晚的價格不算便宜。

豬景房並不是設在一般的豬圈旁，而是位在業者特別打造的「豬樂園」之中，豬舍採全封閉式管理，遊客能觀賞豬隻從懷孕、哺乳到育肥的養殖過程，過程中並不會聞到臭味。

報導指出，豬景房的價格之所以貴得嚇人，是因為豬隻品種特殊，又叫「熊貓豬」，牠還有一個更廣為人知的名字叫「金華兩頭烏」，因為頭尾烏黑、身軀粉白，體色接近熊貓，而被當局列為全國重點保護的8個地方豬種之一；同時金華兩頭烏也是製作金華火腿的主要原料。