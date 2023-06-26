許多人都會飼養寵物，並將其視為家人看待。近日一名移居英國的美國富豪開出年薪10萬英鎊（約新台幣389萬），希望徵求一名「貼身狗保姆」，平時除了照顧狗狗以外，還有機會和牠們一起乘坐私人飛機出國旅遊，消息曝光後，短短幾天就湧入2000多人應徵。

A family in the UK is offering £100k a year for a full-time dog nanny. Check exchange rates here https://t.co/3jsfADaxyQ pic.twitter.com/iD1iyRwKrL — CediRates.com (@CediRates) June 20, 2023

綜合外媒報導，美國一名富豪移居英國倫敦後，在當地的求職網站開出「貼身狗保姆」的職缺，年薪高達10萬英鎊（約新台幣389萬），條件是必須給2隻大狗「無與倫比的照顧與關注」，平時除了要餵養、預約獸醫、帶狗接種疫苗等，還得具備關於狗的營養知識，好為狗狗們進行個別的鍛鍊計畫。

負責這份招聘的人力仲介鄧恩（George Ralph Dunn）補充表示，這份工作享有每年六周的休息時間，然而狗保姆的工作時間不固定，且必須隨時配合雇主，「如果他們明天想去摩洛哥，你就要和這些狗一起乘坐私人飛機。當他們打電話時，你就要放下一切，把你的私人生活放在次要位置。」

鄧恩透露，這名雇主是「尋求一流服務的億萬富翁」，因此非常樂意為了愛犬付費，他也強調這樣的薪資待遇是聞所未聞，「即使作為一名獸醫，你也很難賺到這麼多錢。」而招募訊息在網路上爆紅後，短短幾天內應徵人數就從300人暴增到2000多人，讓他們不得不緊急撤下，預計在月底前會從中挑選出最合適的狗保姆。