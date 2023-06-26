大陸56歲男子梁實至今已參加過27次高考，但屢敗屢戰，23日四川高考成績公布，總分為424分，距離「二本線」（指第二批次錄取的本科大學）差了34分，成績仍不理想，至於明年是否還要再戰，他坦言「還在思考，或許不會繼續了」。對此，不少網友看了搖頭表示「有的人，非要用27次證明自己的低智商嗎？」甚至調侃他是「高考總得分王」；但也有人緩頰，「他又沒危害社會，只是去考試而已有什麼關係」。

綜合陸媒報導，梁實從1983年開始報名高考，當時16歲的他落榜後連續3年待業在家，專心準備考試，後來家人看不下去，安排他去技術學院讀書，認為畢業後可以謀得一份穩定的工作，但他讀了半年就跑回家。梁實還試過成人高考，考上南京林業大學成人教育學院，但不久之後因「不是心裡想要的」又回到四川。

後來因為年齡限制，梁實不得已放棄高考計畫，結婚生子後，在一家木材公司上班。直到2001年高考報名政策調整，取消年齡限制，首次允許25歲以上考生報名，這讓梁實的高考夢再度燃起希望，2002年又踏上了高考之路，此後只要時間允許，都會參加當年的考試。

被網友封為「高考釘子戶」的梁實，截至今年歷經27次高考，綜觀歷年成績，2018年最高考到469分，當年四川理科二本線是458分，一本線（指第一批次錄取的本科大學，大多數是全國重點大學）是546分，他認為二本學校裡好一點的考不上，決定來年再考。最低分是在2012年，當時僅考了330分。

今年的高考成績近日出爐，梁實總分424分，依舊落榜，甚至比去年退步4分，他歸咎原因是文科出現重大失誤，「前半部分時間耽擱有點長，想盡量把字寫好一點，後面發現時間不太夠用，到了最後只剩幾分鐘的時候還有兩道大題沒有答」。至於明年是否還要再考，他坦言「還在思考，或許不會繼續了」。

消息一出，不少網友搖頭表示，「不要再浪費時間了，好好的生活在當下吧」、「有的人，非要用27次證明自己的低智商嗎？」、「這已經淪為一種執念了，就算考上了也不見得能畢業」。但也有人出言緩頰，「他又沒危害社會，只是去考試而已有什麼關係」、「這個年紀只能說是重在參與了，很佩服這種精神，但肯定是拚不過腦力和學習時間都處於巔峰期的高中生」。