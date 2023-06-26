母愛真偉大！大陸網路上近日流傳一段影片，一隻鴨媽媽帶著一群幼崽在水中游泳，其中一隻小鴨卻意外被沖下瀑布，鴨媽媽見狀瞬間傻了，站在瀑布邊緣20幾秒，終於下定決心，振翅跳下瀑布，其他小鴨也跟上媽媽的腳步，最終一家人順利團圓。

從網路上流傳的影片可以看到，鴨媽媽帶著一群幼崽在瀑布邊緣游泳，未料其中一隻小鴨不敵強勁水流，被沖下瀑布，一旁的遊客目睹這幕，也嚇到發出驚呼聲，所幸瀑布的高度不高，小鴨平安抵達下方，只不過很難再返回瀑布上方和家人團圓。

鴨媽媽見狀也傻了，站在瀑布邊緣思考好一陣子，遊客紛紛鼓勵牠跳下瀑布救孩子，在經過內心的天人交戰後，決定不能放棄任何一個孩子，奮力振翅往下跳，而其他小鴨也十分勇敢，跟著媽媽的腳步，一個個也跳下瀑布，最終一家人順利團圓，讓在場的遊客都相當感動。

影片在網路上曝光後，引起網友熱烈討論，大家紛紛留言，「天下的媽媽都是一樣的」、「一家人就要整整齊齊」、「鴨媽媽：孩子們，想不想玩點刺激的？『衝鴨』！」、「沒想到有一天我會被鴨子感動」、「沒想到居然會為了一隻小鴨，全體都跳下去了，真感動」、「母愛讓鴨媽媽變勇敢」。