日本一名男子日前和女友結婚，卻在婚禮上看到前女友，還作為女方代表上台致詞，一問之下才得知對方是妻子的同事，當初他單方面將前女友封鎖、斷了聯絡，雖然婚禮順利結束了，但他仍擔心前女友會找他報仇，曝光兩人過去的關係，因此每天都過著膽戰心驚的生活。

根據《日刊SPA！》報導，29歲男子光人和24歲女友涼子交往1年多後決定結婚，並選在一間海邊的飯店舉行婚禮，兩人為了籌備費盡心思，每天都忙碌到半夜才休息，就是希望婚禮可以順利進行。然而到了結婚當天，光人在現場看見一名長得很熟悉的女子，卻一直想不起來是誰，對方穿著一身淺藍色洋裝，婚禮進行的過程中，還不時會盯著他看，讓光人感到很困惑。

後來光人的上司致詞，提到「最近有許多透過交友軟體交往並結婚的案例」，他才終於喚起記憶，原來那名淺藍色洋裝的女子，正是他之前在交友軟體認識，且約會過幾次，還發生過關係的對象，但在認識涼子後，光人就單方面和女子斷了聯繫、將她封鎖。

更糟糕的是，該名女子還作為涼子的同事代表上台致詞，雖然對方沒有將兩人的舊情曝光，但光人還是在心神不寧的狀況下完成婚禮，隔天他若無其事地向涼子打探，才得知該名女子和涼子是關係很好的同事，一聽到她要結婚就毛遂自薦當代表致詞，這讓光人每天都提心吊膽，擔心這顆「未爆彈」總有一天會因為他曾不當處理感情問題而爆炸。