英國男子拉蒂默（David Latimer）1960年時，在一個球型玻璃瓶內加了水後，開始種植起水竹草幼苗，並將瓶子密封，直到12年後才又加了一次水，自此便永久封存至今，目的是想測試玻璃瓶內的植物能存活多久，沒想到60多年來，瓶內早已形成自給自足的生態系統。
《迷因學歷史》（Historic Vids）日前在推特帳號發文指出，1960年復活節當天，英國男子拉蒂默突發奇想，認為若能在玻璃瓶裡種植一塊花園，肯定是一件有趣的事，於是找來了一個40公升的球形瓶，先是放入堆肥後，再小心翼翼的種入水竹草幼苗，最後倒入142毫升的水，便將玻璃瓶密封。直到1972年，拉蒂默才又再度打開瓶塞，加了一點水後又將其永久封存。
如今60多年過去了，這個「瓶中花園」除了吸收陽光之外，靠著自給自足的生態系統，依舊綠草如茵，更是全球目前最小的生態系。結果顯示，堆肥中的細菌會吃掉死去的植物，並分解植物釋放的氧氣，將其轉化為光合作用所需的二氧化碳，這個玻璃瓶本質上就是地球的縮影。
事實上「瓶中花園」早期盛行於17世紀大航海時代，當時西班牙人為了讓高價值活體作物能撐過長時間航行，又不希望為了養活它們而攜帶大量的水，因此發明這種自給自足的生態系統。
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