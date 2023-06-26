印尼近日發生一起感情糾紛，一名男子懷疑女友劈腿，於是偷偷到她的租屋處「突襲」，沒想到真的看到一名陌生小王，讓男子氣炸了，不過小王跑得太快，男子追趕不上，他只好將氣發洩在女友身上，不但用沾滿糞便的手塗抹在她臉上，還強迫女友吞下去，甚至毆打對方，女友無法忍受這種虐待，於是報警求助。

"Polsek Cilandak mengamankan seorang pemuda yang berprofesi sebagai seniman tato akibat menganiaya dan mengolesi wajah pacarnya dengan kotoran manusia miliknya akibat diselingkuhi," kata Wahid dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023). (ist)https://t.co/DgxsQF3aTl — Tribunnews.com (@tribunnews) June 23, 2023

根據當地媒體報導，印尼一名29歲男子EP（化名）和24歲女友B原本感情甜蜜，近日他卻懷疑女友出軌，於是偷偷前往女友的租屋處「突襲」，沒想到一打開門，真的看到女友和一名陌生男子待在屋內，只是陌生男子立刻逃跑，EP試圖追趕但失敗，只好返回女友的租屋處。

EP回家後隨即去上廁所，未料出來時他竟滿手糞便，還塗抹在毫無戒心的女友臉上，甚至強迫她要吞下去，之後還憤怒毆打了女友的臉和手，女友因為無法忍受虐待而打電話報警，警方接獲通報後，很快就將EP逮捕歸案。

EP接受警方訊問時表示，因為他幾乎每天都會接送女友上下班，就連女友租屋處的房租也是他支付的，結果卻慘遭對方背叛，讓他感到受傷不已，於是一氣之下才會做出這些行為。