古代封建社會，一出生就有高低貴賤之分，許多窮苦人家甚至不惜將孩子送進宮當太監，而為了防止皇室血統不純正，只有經過閹割才能為皇家服務。淨身完畢之後，太監才能深入後宮，扛起各項工作，其中有兩件差事最受太監歡迎，一是去敬事房，另外則是伺候冷宮妃子。

根據《搜狐網》報導，古代皇帝不僅坐擁天下江山，後宮更有三千佳麗，自然需要大量的太監伺候，其中就有兩件差事最為熱門。第一件就是伺候冷宮妃子，在多數人的認知中，妃子被打入冷宮，除了生活品質下降，也意味著不受皇帝待見，又為何會被太監視為是熱門差事呢？背後最大關鍵就在於「行賄」。

平日養尊處優的妃子們被打入冷宮後，自然對於惡劣的環境難以忍受，只能藉由賄賂太監，從而得到一些幫助，包括弄一些好吃的食物，或是幫忙改善生活條件等，太監只要行事小心，不被發現收賄，確實有不少油水可撈。

其次是進入敬事房工作，敬事房被形容為「專司皇帝交媾之事」，換句話說就是專門負責嬪妃侍寢事宜。畢竟妃子們無不希望有更多被皇帝寵幸的機會，一旦有幸產下皇子，自己的地位也會大幅提升，所以會有許多妃子賄賂端牌子的太監，把自己的名牌放在更顯眼的地方，或是利用其他方式，讓皇帝注意到自己。