美國紐約發生一起離譜事件，一名工友因為嫌實驗室的冷凍庫太吵，竟直接將電源關掉，導致實驗室價值100萬美元（約新台幣3099萬）的研究成果直接報銷。

綜合外媒報導，一名在戴格爾清潔服務公司（Daigle Cleaning Services）服務的工友，2020年9月在壬色列理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）的一棟實驗室進行清潔工作，當時因為覺得冷凍庫的嗶嗶聲太惱人，竟然直接打開變電箱關掉電源後離開，不僅毀掉了數十年的科學研究工作，也讓實驗室損失至少100萬美元（約新台幣3099萬）。

根據訴狀內容，實驗室冷凍庫必須保持恆溫-112°F（-80°C），若溫度過高就會觸發警報器，發出嗶嗶聲，但在案發前，它卻發生機械故障，導致警報器響個不停，實驗室成員為求萬一，便在冷凍庫上張貼紙張，解釋警報器為何響個不停，也指示如何靜音，強調「請勿移動或拔掉插頭。這個區域不需要清潔。如果想要靜音，可以按下警報測試靜音鈕5至10秒。」

不料工友卻無視警告，直接關掉電源，導致冷凍庫溫度躍升至-25.6°F（-32°C），大部分標本遭到破壞，甚至無從挽救，實驗室25年來的研究成果全部毀於一旦。目前校方正對工友所屬的第3方承包商提告，但求償金額未知。