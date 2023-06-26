為母則強！美國冰川國家公園近日發生一場殘酷的獵殺，一隻灰熊趁駝鹿媽媽不注意，叼走一隻幼崽食用，豈料吃完一隻牠竟得寸進尺，又想偷走第二隻，駝鹿媽媽見狀瞬間被激怒，雙方隨即展開一場追逐戰，由於駝鹿的體型巨大，灰熊被嚇得屁滾尿流，急忙逃離現場。

根據《Unofficial Networks》報導，這段影片由遊客賽爾瑟（Jacob Selcer）在美國蒙大拿州冰川國家公園（Glacier National Park）一間尚未開業的馬尼冰川飯店（Many Glacier Hotel）拍攝，從畫面中可以看到，一隻駝鹿媽媽帶著2隻幼崽在水邊休息，不遠處則有一隻灰熊在緩慢靠近，牠見駝鹿媽媽似乎沒有戒心，便迅速上前啃咬其中一隻幼崽，另一隻則被嚇到跳進水裡躲到媽媽身邊。

駝鹿媽媽見心愛的孩子遭灰熊攻擊，作勢威嚇牠，灰熊卻叼著幼崽跑到更遠的地方享用，駝鹿媽媽也只能眼睜睜看著孩子死去。豈料這隻灰熊吃完一隻還不夠，竟試圖偷走第二隻幼崽，得寸進尺的行為瞬間激怒駝鹿媽媽，雙方立刻展開一場追逐大戰。

駝鹿媽媽仗著巨大體型，嚇得灰熊只能拔腿狂奔，還一度想跳進水裡躲避，後來思考一下，認為不是個好主意，回頭跑向飯店後撞破了一扇玻璃窗，接著又往遠處山的方向跑離，而駝鹿媽媽成功驅趕灰熊後，也回到孩子的身邊，結束這場追擊戰。