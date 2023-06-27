海面上居然漂著炸蝦？日本網友近日分享逗趣照片，只見海面上漂浮著一個深棕色、彎彎的身影，看起來像是焦掉的炸蝦，不過推主指出，這隻「炸蝦」並不能吃，因為牠是一隻正在翻肚熟睡的海獺寶寶，可愛的模樣讓網友看到後全都被融化了。

日本網友「@528528528a」十分喜愛海獺，經常在推特上分享海獺的影像，近日他上傳了一張可愛又逗趣的照片，只見海面上漂浮著一個「有點焦掉的炸蝦」，他也揭開這個「炸蝦」的真實身分，其實是一隻翻肚熟睡的海獺寶寶，仔細觀察就會發現牠將雙手縮在身前，睡姿和雙腳擺放的位置，讓牠看起來就像是一個「炸蝦」。

推主在留言處透露，平時海獺媽媽會將寶寶抱在身上漂浮，只有在前往海底覓食的時候，才會將海獺寶寶獨自留在海面上，不過這次情況比較特別，海獺媽媽其實就在不遠處梳理毛髮而已。

網友們看到照片後，都被海獺寶寶可愛的模樣給融化了，紛紛留言，「麵衣都要濕掉啦！」、「所以我說醬汁呢？炸蝦怎麼能沒有醬汁」、「好想要看牠起床找媽媽的畫面」、「這種炸蝦我可以」、「就算變成炸蝦，還是超級卡哇伊」、「每吃掉一個焦掉的炸蝦，就會有一隻海瀨寶寶受害」、「請給我更多這樣的炸蝦」。