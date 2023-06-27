印度卡納塔卡邦一名男子懷疑朋友和妻子有染，藉機將對方約出來後爆發口角衝突，男子一怒之下不僅持刀劃破朋友喉嚨，甚至喝下對方喉部流出的鮮血，場面相當血腥。

綜合印度媒體報導，印度男子維賈伊（Vijay）懷疑朋友馬雷許（Maresh）和妻子發生婚外情，多次警告對方不要再接近自己的妻子，事態一度升級到維賈伊及其妻子的家族長輩介入，但馬雷許不以為意，經常和女方保持聯繫。

維賈伊19日在表弟巴布（John Babu）的陪同之下，假藉工作名義把馬雷許約出來談判，並爆發口角衝突，維賈伊一怒之下持小刀劃破馬雷許的喉嚨，還將其壓制在地，甚至彎腰喝下馬雷許喉部流出的鮮血，對其拳打腳踢。私刑過程全被巴布給拍了下來。

好在馬雷許在襲擊中倖存下來，並設法逃出，後續在當地一間醫院接受治療。事後維賈伊要求巴布將私刑影片傳給妻子的妹妹，藉此做為妻子與馬雷許有染的證據。影片曝光後隨即在網路上瘋傳，警方偶然發現這段暴力影片便立即啟動調查，火速將維賈伊和巴布逮捕到案。