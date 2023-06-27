許多人都渴望一夕致富，實現財富自由的夢想，但如果用錯方法，後果可能不堪設想。泰國一名女子在2020年曾是彩券的頭獎得主，領回1200萬泰銖（約新台幣1000萬）的獎金，然而因為她沉迷於網路賭博，想藉機「錢滾錢」，最後卻輸到一無所有，把所有家當都賣掉了。

根據《khaosod》報導，泰國一名女子近日在TikTok分享自身經歷，她在2020年10月1日中了彩券頭獎，獲得高達1200萬泰銖（約新台幣1000萬）的獎金，突然拿到一筆鉅款讓她不知所措，也不知道該如何規劃理財，一心只想賺到更多錢，於是開始接觸網路賭博。

只是過程並不順利，女子越輸越不服氣，最終把全部家產都賠了進去，「我停不下來，我的貪婪最終擊垮了我。我開始出售黃金、房子、汽車等所有東西，甚至是我的家，現在我一無所有了。」報導指出，女子在2022年12月於臉書社團發布出售房子的貼文，2023年3月再度把房子掛牌售出。

女子懊悔表示，賭博毀了她的人生，並告誡其他人，如果正在考慮賭博或想要快速致富，建議這些人連嘗試都不要嘗試，「因為賭博不會讓你變得富有，反而會毀掉你的生活。如果你不想過上痛苦的人生，現在還來得及反悔。」網友們看到女子如此痛苦，紛紛給予鼓勵，還有人分享親身的類似經歷，希望能幫助女子度過難關。