國外一名大尺碼女孩在網路上抱怨遭到航空公司身材歧視，並分享自己擠過飛機走道的艱辛身影，認為現在都2023年了，航空公司應該打造更寬的飛機走道，讓身材較胖者也能輕鬆享受高空飛行。女子言論一出，隨即掀起網友熱議。
綜合外媒報導，國外一名在抖音（TikTok）上暱稱為「大曲線奧莉維亞」的女子，近日分享一段影片，畫面中可見她的背影正艱辛地穿越飛機走道，過程中直接堵上兩旁的乘客座椅，讓她不得不側身行走，痛批「都已經2023年了，航空公司還無法在飛機上打造更寬廣的走道就是一種歧視」。
影片曝光後隨即掀起網友兩派論戰，有人認為，雖然自己並非大尺碼，但也支持航空公司將飛機走道及座位設置得更大一點，或是無需加錢就能讓位子更寬敞，「任何人都該享有無障礙走道，而不是設施抹殺某些群體」。
不過也有人直言，這就是商務艙、頭等艙存在的用意，主張航空公司沒有必要為了少數體型龐大的乘客買單，「人家沒有要歧視妳，妳也不要為了目的不擇手段」、「機票錢沒照體重算已經很客氣了」、「沒跟妳秤重計費已經要偷笑了，或是報到時直接強制買商務艙以上，否則拒絕登機」。
隨著輿論愈演愈烈，「大曲線奧莉維亞」的影片連帶帳號都消失了，但仍掀起不少人討論。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。