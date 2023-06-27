Plus size TikToker is arguing that airlines should make plane aisles wider to accommodate larger passengers, calling the current layout “discrimination.”



The woman, who posts to the platform as Big Curvy Olivia, shared a video this week showing herself struggling to traverse a… pic.twitter.com/v6N1ZDTuBx — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) May 19, 2023

國外一名大尺碼女孩在網路上抱怨遭到航空公司身材歧視，並分享自己擠過飛機走道的艱辛身影，認為現在都2023年了，航空公司應該打造更寬的飛機走道，讓身材較胖者也能輕鬆享受高空飛行。女子言論一出，隨即掀起網友熱議。

綜合外媒報導，國外一名在抖音（TikTok）上暱稱為「大曲線奧莉維亞」的女子，近日分享一段影片，畫面中可見她的背影正艱辛地穿越飛機走道，過程中直接堵上兩旁的乘客座椅，讓她不得不側身行走，痛批「都已經2023年了，航空公司還無法在飛機上打造更寬廣的走道就是一種歧視」。

影片曝光後隨即掀起網友兩派論戰，有人認為，雖然自己並非大尺碼，但也支持航空公司將飛機走道及座位設置得更大一點，或是無需加錢就能讓位子更寬敞，「任何人都該享有無障礙走道，而不是設施抹殺某些群體」。

不過也有人直言，這就是商務艙、頭等艙存在的用意，主張航空公司沒有必要為了少數體型龐大的乘客買單，「人家沒有要歧視妳，妳也不要為了目的不擇手段」、「機票錢沒照體重算已經很客氣了」、「沒跟妳秤重計費已經要偷笑了，或是報到時直接強制買商務艙以上，否則拒絕登機」。

隨著輿論愈演愈烈，「大曲線奧莉維亞」的影片連帶帳號都消失了，但仍掀起不少人討論。