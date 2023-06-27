哥倫比亞一戶家庭的監視器拍到驚人畫面，一名男嬰為了獲得自由，展開一場「越獄」行動，他先用腳蹬牆，再不斷搖晃身體，藉此移動嬰兒床，最終順利翻越圍欄，下床之後他還不忘把嬰兒床推回原位，消滅自己的「犯案證據」。

根據《每日郵報》報導，哥倫比亞一戶家庭在嬰兒房中安裝了監視器，以確保寶寶的安全，未料竟拍下他「越獄」的完整過程。從畫面中可以看到，這名男嬰站立在嬰兒床上，試圖跨越護欄「越獄」，不過腿剛伸出去沒多久，他就意識到床太高了，沒辦法直接爬出去。

男嬰四處張望了一下，很快就想到好辦法，只見他先趴在床上，用右腿蹬牆，嬰兒床瞬間被推出一段距離，之後他再不斷搖晃嬰兒床和身體，慢慢拉近和一旁床的距離，最後成功將嬰兒床靠到床邊，他再用腹部頂住圍欄，以翻跟斗的姿勢滾出嬰兒床，順利逃了出來。

然而他的「越獄」行動尚未結束，男嬰搖搖晃晃準備離開房間時，又突然折返「消滅證據」，把嬰兒床推回原本的位置，避免被父母發現他是如何下床的，完成以後他才心滿意足地走出嬰兒房。

監視器畫面曝光後，網友都嘖嘖稱奇，大讚這名男嬰非常聰明，「當他把嬰兒床推回原位、湮滅證據時，他的天才就顯而易見了，我相信他未來的人生會非常順遂」、「他甚至隱藏了自己的犯案證據！」、「就算是詹姆士龐德（電影《007》中的角色）也完成不了這種級別的任務」、「這段影片適合搭配《007》的電影配樂」。