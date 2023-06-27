美國一名男子和友人到佛州大沼澤地國家公園垂釣，豈料男子只是把手放進水裡洗手，下秒就引來一隻鯊魚攻擊，雖然只咬住他的手一下就放開，但男子仍因瞬間的拉扯而重心不穩，整個人跌落水中，所幸朋友將他救起，隨後被緊急送醫，身體並無大礙。

根據《每日郵報》報導，美國一名男子和友人前往佛州大沼澤地國家公園（Everglades National Park）垂釣，過程中男子將手放進水裡，一旁的朋友見狀，立刻出言阻止：「如果我是你，我絕不會把手放在那裡。」但男子不以為意，輕鬆回答：「才2秒鐘，什麼也不會發生。」隨後又彎腰洗手，未料下秒悲劇竟真的發生。

從畫面中可以看到，一隻檸檬鯊（Lemon Shark）突然躍起，狠狠咬住男子的右手，短短幾秒就鬆開，但男子仍因瞬間的拉扯而重心不穩，整個人以頭朝下的姿勢跌落水中，他試圖抓住船身，卻只留下一個血手印，朋友們全嚇壞了，其中一人急忙大喊：「拉住他！」所幸在朋友的幫助下，男子很快就回到船上。

影片拍攝者魯索（Michael Russo）透露，在這場鯊魚襲擊事件後，他們就迅速向國家公園護林員求救，男子也被直升機送往醫院，雖然傷勢未明，但已經接受緊急治療，並無大礙。

釣魚嚮導戈爾（Mark Gore）轉發了魯索PO出的影片，並稱「大沼澤地裡的鯊魚可不是開玩笑的，不要把手伸進水裡的警告一點都不誇張。」他還說：「只要『2秒鐘』和『判斷失誤』，你就會把自己置於險境。」據報導指出，鯊魚襲擊事件在大沼澤地經常發生。