加拿大一名9歲男童阿塞諾（Tristan Arseneault）號稱是同齡人裡最強壯的孩子，自3歲起就被訓練成為摔角選手，如今甚至可以硬舉起68公斤（150磅）的槓鈴，等同一個成年人的體重。上月更在家鄉舉辦的腕力比賽中奪得金牌，即將於7月參加全國腕力錦標賽。

綜合外媒報導，家住亞伯達省（Alta）德雷頓谷（Drayton Valley）的9歲男童阿塞諾，3歲時就投入摔角訓練，不過在約一年前的腕力比賽中，阿塞諾擊敗了一名青年國家銀牌得主（youth national silver medallist），從此對腕力感到著迷。

阿塞諾的教練伯努瓦（Frazier Benoit）表示，腕力賽一開始並沒有分青年組或業餘組，自己第一次比腕力時像是被丟進了狼群中，後來才漸漸受到外界重視，「腕力並不是單純只用手臂和桌子就可以訓練的運動，還會需要特殊的教練和設備來輔助」。

阿塞諾也提到，自己很喜歡這項競技運動，其技術含量相當高，上個月舉行的比賽，阿塞諾也不負眾望地贏得了亞伯達省腕力錦標賽青年組金牌，得以代表參加全國錦標賽。為了備戰，阿塞諾目前非常積極地在健身房中訓練，或者在戶外翻轉卡車輪胎練習，小小年紀的他，已經可以硬舉起68公斤（150磅）的槓鈴，而他的家人也給予最大的支持與陪伴。