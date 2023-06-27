古代皇宮中除了皇帝、皇后等皇室成員以外，還有大批專門服侍的宮人，然而他們一生庸庸碌碌，卻很少會被記載於史書中，就連過世後被埋葬在何處也很少人知曉。近日陝西考古研究院在西安挖掘出57座唐朝宮人墓葬，其中20座是年紀落在20到30歲的年輕女性，此外還找到了4座宦官的葬地。

綜合陸媒報導，陝西省考古研究院在西安西郊賀家村、三民村等地相繼挖掘出1200多座從魏晉到明清時期的墓葬，其中在三民墓地發現了唐朝宮人的墓葬共計57座，這些墓葬排列整齊，主要由墓道和墓室組成，墓室的空間低矮狹小，僅能容納棺木，且所有的墓葬均為單人葬，遺骸呈現仰躺、直肢狀，頭部向南。

57座墓葬的陪葬品以陶罐、壺為主，一部分的墓葬還有貝殼、銅鏡、玉石飾品和黛板等女性用品。根據墓葬形式和陪葬品分析，這個墓地的時代落在唐朝初期，經過鑑定發現，其中20座人骨保存較完好的墓葬，墓主都是年齡落在20到30歲的年輕女性，再結合之前在該地西南方向發現的唐太宗、高宗及中宗時期的宮人墓誌推測，這次發掘的墓葬應為唐初宮人墓。

除此之外，在宮人墓東部還找到4座唐宮廷內侍墓葬，代表這裡也是唐朝宦官的葬地，且以唐玄宗開元時期以前的宦官為主，這些宦官生前原本居住在長安城內西北坊，後來晚期政治中心轉向大明宮，大部分宦官也搬到離大明宮更近的長安城內東北坊，過世後按照就近埋葬的原則，被葬在東郊滻灞一帶。