慈禧太后把持朝政近半世紀，是近代史上最有權勢的女人，也是備受爭議的人物，而據野史記載，慈禧晚期甚至命人找來百餘名孩童，只為了幫自己修築陵墓，造成眾多家庭家破人亡，這些孩童最後也因體力不堪負荷，累死在陵墓裡。

根據《搜狐網》報導，慈禧太后是晚清的實質統治者，以鐵血手腕把持整個朝廷，不僅使同治、光緒淪為傀儡皇帝，甚至密謀廢黜光緒，後人對其評價大多為荒淫奢侈、手段殘忍。雖然慈禧活著的時候，對別人的仇恨不放在心上，但在替自己修建陵墓時，卻懼怕死後遭到惡鬼報復，因此便有人向慈禧推薦了一位高僧，表示對方有辦法化解慈禧的心病。

慈禧得知後立即命人四處尋找，歷經數個月才終於將高僧請回皇宮。而僧人得知慈禧的憂慮後，隨即獻上一計，那就是找來100名年齡不足10歲的童男童女，幫忙修建陵墓，原因是孩童沒有經過世俗的洗禮，內心非常純潔，有了他們幫忙修築陵墓，惡鬼自然不敢靠近。

慈禧聽了僧人的計策後覺得十分有道理，於是下令眾臣在全國內尋找符合條件的孩子，一時間搞得不少家庭家破人亡，而那些被抓去修建陵墓的童男童女，有不少因此喪命，但官員們見狀就會再去抓捕更多孩童遞補空缺，直到陵墓修建完畢。

不過讓慈禧萬萬沒想到的是，自己想盡辦法避免遭到惡鬼報復，死後卻被孫殿英拿火藥炸開陵墓。而一心只為貪財的孫殿英，在看到墓室中的幼童屍骨後，也不禁背脊一涼。