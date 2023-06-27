美國一名男子日前準備搭機返家時，班機卻因為維修延誤，他苦苦在機場等待18個小時才終於登機，未料竟因禍得福，變成飛機上唯一的乘客，不但能自己挑選頭等艙座位、獨享全機組人員的VIP服務，還和空服員在機上「開趴」。

根據《紐約郵報》報導，美國男子菲爾（Phil Stringer）原本在本月25日清晨6點20分準備搭乘班機，從奧克拉荷馬市（Oklahoma City）飛回北卡羅來納州的夏洛特（Charlotte），結果班機卻因為維修問題一再延誤，菲爾雖然嘗試改簽航班，卻都沒有成功，最後在機場苦苦等待了18個小時，才終於能登機。

菲爾抵達登機口後，驚訝發現沒有任何人在排隊，他以為自己遲到了，急忙和地勤人員道歉，對方卻告知他是這趟航班唯一的乘客，甚至在廣播的時候，還以「是的，菲爾，這則廣播是專門給你的」當作結語。菲爾透露他因為工作關係，不得不搭乘該趟航班，卻因為他才害所有空服人員這麼晚還得來工作，讓他感到愧疚不已，「我道歉了大概有400次。」

原本菲爾以為這趟飛行會非常難過，未料空服人員對他十分友善，不但得到了自己挑選的頭等艙座位，還能獨享VIP服務，他和空服員在飛機上聊天、開趴，並拍了許多紀念合照，甚至彼此交換了電話號碼。

新鮮有趣的體驗讓菲爾印象深刻，同時他也把整趟飛行過程拍成影片，分享到TikTok上，並說：「我相信態度決定人生的高度。沒錯，這確實是糟糕的一天，沒有人想在機場待18個小時，但如果你擁有正面的心態，就能把某件事變得更加有趣。」