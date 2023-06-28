國外一名女子在17歲就懷孕生子，如今兒子已經3歲，然而她長相太過童顏，導致每次帶兒子出門時，都會被路人投以不友善的眼光，甚至還有人認為她才12歲，讓女子感到十分困擾，所幸兒子總是貼心解圍，直接詢問路人「為什麼盯著我們看」。

根據《紐約郵報》報導，21歲女子雪伊（Shae）育有一名3歲兒子諾亞（Noah），並經常在TikTok分享育兒日常。近日她在和兒子合拍的影片中指出，她在17歲就生下了諾亞，並且即將成為學校接送區中最年輕的辣媽；然而雪伊的「童顏」為她帶來許多不友善的眼光，甚至有網友看到影片後，震驚留言：「妳不可能超過14歲！」

雪伊在另外一段影片中透露，每當她帶諾亞出門時，總會被路人投以異樣眼光，「我們走進一間商店，我知道每個人都會盯著我看，因為我長得像個全身滿是刺青的12歲女孩，身邊還有一個3歲孩子在叫我『媽媽』。」所幸諾亞都會貼心幫忙解圍，直接詢問路人「你們為什麼要盯著我們看？」

雖然有人不樂見青少年懷孕生子的狀況，但大部分網友得知雪伊的遭遇後，都留言鼓勵她，「妳看起來確實很年輕，但不要管其他人的想法，就做妳自己吧！」、「很開心看到妳有一個健康快樂的孩子」、「這個小傢伙有一個好媽媽」、「誰在乎別人怎麼想？那是他們的問題，不是妳的」。