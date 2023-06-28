大陸四川一對新人近日結婚，新郎完全不用租借迎娶禮車，因為兩人就住在上下樓，新娘從7樓嫁到6樓，現場影片曝光，不少網友笑說「史上最近迎親」，而新娘閨密提到，這對新人已交往6年，新郎一直都在外地工作，感情並未因遠距離而變淡。

綜合陸媒報導，四川西昌一名胡姓新娘與她的男友近日結婚，兩人住在同一棟房，胡女住在7樓，而男友則住在6樓，結婚當天，新郎迎親時背著胡女下樓，由於他們住得非常近，所以也沒有使用迎娶禮車，眾人看了都直呼非常有趣。

胡女的閨密提到，新人6年前在工作上認識，個性很合而交往，「當時他們住在不同地方，剛好碰到政府都更，所以兩人就選在同一棟房，而且還是上下樓」，而新郎平時都在外地工作，逢年過節才回家，平時都用手機聯絡，但兩人感情反而越來越好。

參與婚禮的親屬提到，當天來了幾百位賓客，婚禮簡單又熱鬧，當地有一種說法，是結婚不能走回頭路，「男方就從另外一棟樓來女方家裡迎親，兩家樓上樓下距離很近，當天禮車都沒有用，新郎把新娘從7樓背到6樓，直接背進了家門」。

不少網友笑著說「這才是真的『下嫁』」、「以後回娘家蹭飯方便多了」、「我姊和姊夫就是住在同一棟，只是隔了兩層樓，迎親的時候還是假裝出去繞幾圈，才又回來背上樓」、「我朋友也是，談了3年戀愛才發現，未來丈母娘住在她家正對面」。