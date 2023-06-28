古人類會吃人？美國古人類學家在145萬年前的古人類脛骨化石上，發現了數個線性痕跡，研究證明這些痕跡大多不是動物咬痕，而是由石器切割所留下，專家認為，這項證據表明了古人類不但會屠殺同類，甚至可能將對方吃下肚。

Scientists find cannibal human ancestor species that likely butchered and ate each other https://t.co/2QiF7ainlV — The Independent (@Independent) June 27, 2023

根據科學期刊《自然》報導，美國史密森協會古人類學家布萊恩娜（Briana Pobiner）在肯亞國家博物館（National Museums of Kenya）檢查化石，尋找動物咬痕，未料竟在一個來自145萬年前未知古人類物種的脛骨化石上，發現了幾公分長的線性痕跡，經過仔細研究後，布萊恩娜認為這些線性痕跡不像動物咬痕，而是石器切割留下的痕跡。

布萊恩娜將骨骼上的11個痕跡和數據庫中近900筆資料進行比對，發現其中2個是獅子的咬痕，另外9個全是石器造成的，並且排除了其他可能造成切痕的原因，比如後世人們發現骨頭後，進行處理所留下的汙點或磨損，「這些痕跡的顏色與骨頭表面的顏色一致，代表它們屬於同一年代。」同時這也說明，當時有一個人正在屠殺脛骨化石的主人，並被認為這可能是遠古人類互相殘殺、吃掉對方的最早證據。

耶魯大學古人類學家潔西卡（Jessica Thompson）表示，從其他考古遺址研究發現，古人進行儀式或葬禮時，會將人肉從骨頭上剝離，但這個行為並沒有在肯亞早更新世時期的古人類身上觀察到。除此之外，這些痕跡位於小腿附近的膕肌起始處，想要製造這種劃痕，必須先切掉最大的腓腸肌（俗稱小腿肚），而這可能是很好的肉質來源。

不過潔西卡仍強調，這些石器切割痕跡只能證明古代人類會互相殘殺，但還不能肯定他們就會同類相食，需要更多的研究與證明。潔西卡也說，「這項發現不只是一個關於很久以前不幸事件的奇怪故事，同時也表明，人類使用石器屠殺同類、吃掉同類，很可能就是我們祖先生活的一部分。」